Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas exortou hoje à defesa do papel histórico da comunidade portuguesa na luta pela igualdade e democracia na África do Sul através do diálogo permanente com as autoridades políticas daquele país africano.

José Luís Carneiro disse, em entrevista à agência Lusa, em Joanesburgo, na conclusão da visita de três dias à África do Sul, que "Portugal tem uma relação historicamente importante com a África do Sul", que é "aliás reconhecida na carta que o antigo Presidente Nelson Mandela enviou na altura ao Presidente da República, Jorge Sampaio, onde reconhece o papel histórico da comunidade portuguesa na luta pela libertação, pela igualdade de oportunidades e pela democracia no país".

O governante assinalou que "valorizando esse papel histórico e essa relação histórica de boa cooperação entre Portugal e as autoridades sul-africanas", é ainda necessário "manter um diálogo permanente" com as instituições, representantes das diversas comunidades "e procurar que os portugueses que aqui se encontram possam contribuir ativa e construtivamente nesta região".