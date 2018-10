Actualidade

A Marinha Portuguesa informou hoje que localizou, no fundo do mar, a embarcação Mestre Silva que naufragou há uma semana ao largo de Esmoriz, no concelho de Espinho.

O navio de pesca foi identificado a uma profundidade de 55 metros, perto da posição do sinal emitido pela boia de emergência anteriormente recolhida, embora não tenham sido encontrados os três pescadores que ainda se encontram desaparecidos.

"Na tentativa de procurar informação relevante sobre este naufrágio, a Marinha, através do Instituto Hidrográfico, embarcou no NRP Almirante Gago Coutinho, uma equipa hidrográfica de intervenção rápida, equipada com um sonar de varrimento lateral e com um veículo submarino de controlo remoto (ROV) (...) tendo sido detetada a embarcação através do sonar lateral e confirmada a identificação, com recurso ao veículo ROV", refere, em comunicado, a autoridade marítima.