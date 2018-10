Actualidade

Angola e o Brasil estão a partilhar experiência sobre a problemática da pessoa com deficiência, nomeadamente políticas públicas que cada um dos países desenvolve para o seu atendimento e enfrentando ambos os mesmos desafios, como legislação e inclusão.

Nesse sentido, a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória da Conceição, e o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério Direitos Humanos do Brasil, Marco António Pellegrini, reuniram-se hoje, em Luanda, para abordar o assunto.

Marco António Pellegrini encontra-se na capital angolana no âmbito do projeto "Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Diretos das Pessoas com Deficiência na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)".