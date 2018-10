Actualidade

Os guardas prisionais iniciam às 0:00 de terça-feira uma greve de três dias e juntam-se na sexta-feira à paralisação da função pública, anunciou hoje o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

Segundo o SNCGP, o recurso a esta forma de luta prende-se com a necessidade de defender os direitos e os interesses "legalmente protegidos desta carreira especial" e reivindicar o compromisso assumido pela tutela quanto à revisão do estatuto profissional.

Na quinta-feira, os guardas prisionais marcaram uma vigília em frente à residência oficial do primeiro-ministro, que decorrerá entre as 11:00 e as 14:00.