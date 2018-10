Actualidade

Uma exposição com obras de jovens artistas independentes vai inaugurar na quarta-feira, no Museu Nacional do Azulejo (MNAZ), em Lisboa, resultado de um desafio lançado pela entidade sobre o rumo desta arte no século XXI.

"Do Presente para o Futuro" é o título desta exposição que é inaugurada na quarta-feira, às 18:30, e ficará patente até 27 de janeiro de 2019, de acordo com a organização.

A exposição tem origem no lançamento do projeto "Mês do Azulejo", quando o MNAZ fez um "desafio arriscado" a jovens artistas independentes, o de refletirem acerca dos rumos que o azulejo irá assumir no século XXI.