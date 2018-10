Actualidade

A Câmara de Vila Verde manifestou hoje "indignação" por o Orçamento do Estado para 2019 não incluir a construção da variante à EN-101 e reivindicou o "urgente" avanço da obra.

Em nota publicada na sua página, a Câmara, de maioria PSD, refere que aquela via é "estruturante e de crucial importância para a revitalização da economia local", nomeadamente para aumentar a produção de riqueza e a consequente criação de emprego.

Sublinha que "todos os estudos apontam no sentido de que a mesma será um contributo decisivo para melhorar a acessibilidade e a mobilidade, quer interna quer no eixo urbano da sede do concelho, que se estende, para norte, até à Vila de Pico de Regalados e, para sul, até ao núcleo urbano da Vila de Prado e freguesias limítrofes".