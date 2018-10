LC

O futebolista André Almeida disse hoje que o Benfica apenas pensa em vencer na terça-feira o Ajax, em Amesterdão, na Liga dos Campeões, pelo que se recusaria a "assinar um empate" prévio.

"Não temos esse hábito e não assinaríamos o empate com ninguém. Nem com Ajax, AEK ou Bayern Munique. Com nenhum adversário. Viemos a Amesterdão com o intuito de vencer", sublinhou o lateral 'encarnado', na antevisão ao encontro da terceira jornada do grupo.

Cumpridas duas jornadas, Ajax e Bayern Munique lideram com quatro pontos, seguidos do Benfica com três, enquanto o AEK de Atenas ainda não conquistou qualquer ponto.