O treinador Rui Vitória considerou hoje que a abordagem emocional do Benfica ao jogo de terça-feira em Amesterdão ante o Ajax será "determinante" para conquistar um resultado positivo no grupo E da Liga dos Campeões de futebol.

"Parece-me que vai ser determinante a forma mental de abordar o encontro, uma equipa personalizada, com identidade cá dentro para ser colocada em qualquer campo. É o que temos de fazer. Há momentos em que vamos ter de, não digo sofrer, mas defender, e os nossos momentos de atacar. Vamos ser equipa não diria completa, mas forte nos vários momentos do jogo", prometeu.

Cumpridas duas jornadas, Ajax e Bayern Munique lideram com quatro pontos, seguidos do Benfica com três, enquanto o AEK de Atenas ainda não conquistou pontos.