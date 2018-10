Actualidade

As autoridades sanitárias angolanas registaram, este ano, cinco mortes causadas por dengue, de um total de 1.339 casos, dos quais 1.286 em Luanda, capital do país, um aumento face a anos anteriores relativizado pelo Ministério da Saúde.

Em declarações, hoje, à Lusa, o chefe de departamento de Higiene e Vigilância Epidemiológica da Direção Nacional de Saúde Pública, Eusébio Manuel, disse tratar-se de um aumento de casos que não significa uma epidemia, mas sim melhorias no diagnóstico da doença.

"Melhoramos muito em termos de diagnóstico, foram distribuídos testes em todas as unidades sanitárias do país, houve também melhoria na capacitação do pessoal, na notificação da informação, este aumento significa a melhoria do sistema de diagnóstico", afirmou.