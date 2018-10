Actualidade

O português Cristiano Ronaldo, futebolista da Juventus, disse hoje estar "feliz" e não quis responder a perguntas sobre o caso de alegada violação de Kathryn Mayorga, no qual afirmou que os advogados "estão confiantes".

"Estou feliz. Fizemos um comunicado há duas semanas. Estou feliz, mas não vou mentir sobre a situação. Os meus advogados estão confiantes e eu também. O mais importante é eu desfrutar do futebol", afirmou o jogador português, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Manchester United, seu antigo clube, em jogo da Liga dos Campeões.

A primeira pergunta dirigida ao 'capitão' da seleção portuguesa prendia-se com uma alegada 'conspiração' de que seria vítima nos últimos dois meses, mas Ronaldo preferiu falar dos prémios individuais, como a Bola de Ouro e o 'The Best' da FIFA, que não conquistou nesse mesmo período de tempo.