Mais de três dezenas de elementos da oposição na Guiné Equatorial foram libertados hoje, 12 dias depois de um indulto presidencial, alguns dos quais com "sequelas de tortura terríveis", afirmou o líder do Cidadãos para a Inovação (CI).

No total foram libertados 34 elementos, todos do CI, detidos desde fevereiro último.

"Estamos satisfeitos por os nossos camaradas terem sido libertados, mesmo que muitos apresentem sequelas de tortura terríveis", denunciou Gabriel Nse Obiang, líder do CI, lembrando que, em finais de maio e princípios de julho, dois militantes do partido, Evaristo Oyaga Sima e Juan Obama Edu, foram mortos durante o período de detenção.