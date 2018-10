Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou hoje, ao condecorar a anterior procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, os seus "seis anos de corajoso e dedicado serviço à causa pública".

O Presidente da República reiterou, no entanto, a convicção de que "nada nem ninguém travará" o combate à criminalidade e, em particular, à corrupção e defendeu que a democracia se faz "do primado das instituições".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou estas mensagens numa cerimónia de condecoração que não foi tornada pública e que posteriormente foi divulgada através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet, acompanhada de fotografias e de vídeo.