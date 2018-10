Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto está a interrogar o último dos cinco suspeitos envolvidos numa alegada viciação de procedimentos de contratação pública centrada no Turismo do Porto e Norte, disse um advogado no processo.

Os interrogatórios começaram na sexta-feira e prosseguiram durante todo o fim de semana, estando, neste momento, a ser ouvido o último arguido, depoimento que poderá continuar terça-feira, caso não fique concluído hoje, explicou o advogado do empresário de Viseu, José Agostinho, da firma Tomi World.

Pelas 20:00, o TIC fez uma pausa no interrogatório da administradora da W Global Communication (antiga Mediana), Manuela Couto, última dos cinco arguidos a ser ouvida, devendo ser retomado às 21:00.