Venezuela

Quinze dos 24 Estados da Venezuela registam forte chuvadas, acompanhadas por vento e trovoadas, ocasionando deslizamentos de terra e inundações que paralisaram, desde segunda-feira, a circulação nas ruas de Caracas, a capital do país.

Segundo o Instituo de Meteorologia e Hidrologias (Inameh), além do Distrito Capital, o mau tempo fustiga os Estados de Delta Amacuro, Sucre, Monágas, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Zúlia, Falcón, Yaracuy, Arágua, Carabobo, Miranda e Vargas.

O mau tempo, que começou a sentir-se na última sexta-feira vai continuar nas próximas 72 horas e, segundo o Inameh, deve-se a uma onda tropical e à atividade da chama Zona de Convergência Intertropical, região onde os ventos alísios do hemisfério norte convergem com os do hemisfério sul.