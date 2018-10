Actualidade

O presidente da Associação Mutualista Montepio, Tomás Correia, mantém o tabu sobre a sua recandidatura à liderança, admitindo fazê-lo "no limite", se não encontrar alguém mais jovem para o substituir.

"Gostava de ter uma pessoa da geração anterior à minha que assumisse as rédeas do Montepio, imbuída nos seus valores, que não renegasse a sua história e que tivesse condições para acrescentar mais património ao grande património que esta casa tem. E tem de ser alguém que pudesse cá estar 15 anos", disse em entrevista à agência Lusa o presidente da Associação Mutualista desde 2008 e que, até 2015, acumulou com a presidência do banco Caixa Económica Montepio Geral.

Vincando que "há aqui uma oportunidade e um novo ciclo de reinvenção", o responsável considerou que "não haverá quem, no país e no Montepio, esteja em melhores condições" do que o próprio para enfrentar desafios como os novos estatutos da associação e o plano de transição, mas reconheceu que "o novo ciclo é muito mais do que isso".