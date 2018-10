Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral ainda é totalmente detida pela Associação Mutualista Montepio uma vez que, apesar dos anúncios feitos, não foi concretizada qualquer entrada no capital de instituições da economia social, como a Santa Casa de Lisboa.

"Ainda não há capital vendido, não", disse em entrevista à agência Lusa o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia.

O responsável justificou com a necessidade de "muitas instituições terem o processo de decisão interno por fechar", nomeadamente de aprovar essa operação em assembleia-geral, afirmando estar convencido de que no final do ano serão "largas dezenas" as entidades participantes do capital da Caixa Económica Montepio Geral.