Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, destacou hoje a "maior centralidade do parlamento" e o cenário de "plena estabilidade" da atual legislatura, numa mensagem no 3.º aniversário da sua eleição.

Na mensagem colocada no 'site' do parlamento na Internet, Ferro Rodrigues começa por recordar precisamente a sua eleição em 23 de outubro de 2015, quando obteve 120 votos, enquanto o outro candidato ao cargo, o deputado do PSD e atual líder parlamentar Fernando Negrão, obteve 108 votos.

"Têm sido tempos marcados por um novo ambiente económico, social e político, no quadro do qual os Órgãos de Soberania têm revelado uma relação institucional que considero exemplar", salienta a segunda figura do Estado.