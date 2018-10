Actualidade

(CORREÇÃO NO TERCEIRO PARÁGRAFO) Díli, 23 out (Lusa) - A dívida do Estado timorense à maior operadora de telecomunicações do país aumentou mais de 250 mil dólares em setembro, atingindo os 9,3 milhões de dólares (cerca de oito milhões de euros), segundo dados obtidos pela Lusa.

O valor da dívida, a maior parte acumulada há vários anos, representa 82,5% do total da dívida dos clientes à Timor Telecom (TT), sendo que não há ainda calendário para a regularização, disse fonte da operadora à Lusa.

Nos últimos três meses, a dívida do Estado à TT cresceu 653 mil dólares, de acordo com o balanço de informação financeira da operadora. (CORRIGE O VALOR EM DÍVIDA: 653 MIL e NÃO 653 MILHõES)