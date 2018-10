Kashoggi

O principal fórum económico da Arábia Saudita - "Davos do Deserto" - começou hoje com os participantes a recordarem o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que morreu no consulado saudita em Istambul, no início do mês.

A diretora executiva da empresa financeira Olayan e membro do Conselho Consultivo do fórum, Lubna Olayan, iniciou a sessão inaugural relembrando a "terrível" morte de Khashoggi e sublinhando que "com o apoio do Governo a verdade surgirá".

"É natural que a nossa mente se concentre na morte de Khashoggi, um escritor e cidadão saudita", disse Olayan no começo de seu discurso, o primeiro depois da saudação do diretor executivo do fórum, Yasir al Rumayyan