Actualidade

Portugal teve o maior défice orçamental (-2,7% do PIB) no segundo trimestre do ano entre os 22 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

O défice português agravou-se, no segundo trimestre, face aos 1,5% homólogos e aos 0,6% dos primeiros três meses do ano.

De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia (UE), o défice público da zona euro recuou entre abril e junho para os 0,1%, o valor mais baixo registado desde 2002 e que se compara com os 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do trimestre anterior e os 1,4% homólogos.