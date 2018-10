Actualidade

Portugal manteve no segundo trimestre a terceira maior dívida pública da União Europeia (124,9% do PIB) apesar deste ter tido o quarto maior recuo homólogo, de 5,9 pontos percentuais, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), a dívida pública recuou, entre abril e junho, na zona euro para os 86,6% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 89,2% do período homólogo e aos 86,9% do primeiro trimestre do ano.

Na UE, a dívida pública baixou para os 81,0% do PIB, quer na comparação com o segundo trimestre de 2017 (83,4%), quer face ao período entre janeiro e março (81,5%).