Actualidade

A Fundação "La Caixa" vai lançar na quarta-feira um concurso para projetos de movimentos associativos de apoio a pessoas com doenças avançadas e que terá um montante máximo de 50 mil euros/ano, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Fundação "La Caixa", destaca que o concurso, que surge no âmbito do Programa de Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas da Fundação em Portugal, designado por Programa Humaniza, visa "apoiar projetos de movimentos associativos com reconhecida intervenção no âmbito de doenças avançadas".

A Fundação "La Caixa" explica que o concurso é dirigido a "entidades privadas sem fins lucrativos com o intuito de reforçar a intervenção de três associações representativas de doentes, familiares, profissionais, amigos e/ou voluntários", com reconhecida ação no âmbito de doenças avançadas.