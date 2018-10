Tancos

O ex diretor da Policia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, começou a ser ouvido hoje de manhã no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a pedido dos procuradores responsáveis pelo processo da recuperação das armas de Tancos.

Luís Vieira, que se encontra em prisão preventiva no âmbito deste processo, chegou as instalações do DCIAP às 09:45 numa viatura militar proveniente do Presídio Militar de Tomar.

À entrada para o interrogatório, o seu advogado, Rui Baleizão, disse aos jornalistas que não ia entregar qualquer documento aos procuradores, e que ambos estavam no DCIAO "para aquilo que for necessário", acrescentando que desconhece o motivo pelo qual foram chamados.