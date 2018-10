Actualidade

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a desenvolver uma investigação sobre as causas e tratamentos dos tumores da hipófise, num projeto que envolve vários hospitais do país, anunciou esta instituição de ensino superior da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"Melhorar a compreensão das causas dos tumores da hipófise e, dessa forma, alcançar implicações clínicas importantes no tratamento da doença é o objetivo da investigação que está a decorrer no Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (CICS-UBI), com abrangência nacional. O trabalho decorre no âmbito do Projeto GenoPit - Fatores de risco genético para tumores da hipófise e é coordenado pelo médico e investigador do CICS-UBI Manuel Lemos", refere a UBI em nota de imprensa.

Na informação, a universidade explica que a hipófise é uma pequena glândula situada por baixo do cérebro, responsável por controlar a produção de várias hormonas que regulam funções essenciais: metabolismo, crescimento, fertilidade, reprodução e amamentação. Por vezes, ocorrem tumores, em inúmeras situações de causa desconhecida, que são habitualmente benignos (adenomas), mas que levam à produção excessiva destas hormonas, causando graves problemas de saúde.