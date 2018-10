Actualidade

Um investigador português do Instituto de Medicina Molecular integra o consórcio que venceu um projeto do Conselho Europeu de Investigação no valor de 10 milhões de euros.

Edgar Gomes, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, integra um projeto que pretende estudar os processos fundamentais do desenvolvimento, estrutura e fisiologia do músculo, segundo um comunicado hoje divulgado.

Trata-se da primeira vez que um projeto "Synergy" do Conselho Europeu de Investigação é atribuído a um grupo de investigação em Portugal, de acordo com a nota do Instituto de Medicina Molecular.