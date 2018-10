Actualidade

O Rendimento Social de Inserção (RSI) chegou a quase mais 15 mil pessoas no prazo de um ano, uma média de 41 por dia, com mais de 222 mil beneficiários registados no mês de setembro.

Os dados são do Instituto de Segurança Social, atualizados a 19 de outubro, e mostram que o mês de setembro terminou com 222.555 pessoas a receberem esta prestação social, o que significa que, em doze meses, 14.840 beneficiários passaram a ter direito ao RSI.

Um aumento que representa uma variação percentual de 7,14%, bem acima dos 0,5% na comparação entre os meses de agosto e setembro e que representam 1.218 pessoas que começaram a receber a prestação social.