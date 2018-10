Actualidade

Quase 25.100 veículos BMW estão abrangidos pela chamada à revisão do fabricante alemão de automóveis, que no total envolve 1,6 milhões de viaturas devido a problemas no circuito de refrigeração dos gases do escape.

Fonte oficial da marca em Portugal referiu à agência Lusa que no país "estão afetados 25.084 veículos por esta ação técnica", que, segundo a BMW, inclui as viaturas produzidas entre agosto de 2010 e agosto de 2017.

Em 08 de agosto foi dada a informação que quase 2.400 veículos BMW seriam chamados à revisão em Portugal, num total de 324 mil veículos com motor a gasóleo em toda a Europa, devido a perigo de incêndio.