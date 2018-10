Actualidade

A Quercus saudou hoje o abandono do projeto da mina de urânio em Alameda de Gardón, próximo da fronteira portuguesa e espera que seja um primeiro recuo no "vasto projeto" da exploração a céu aberto em Salamanca.

O Governo espanhol confirmou na segunda-feira o abandono do projeto da mina de urânio em Alameda de Gardón, a cerca de dez quilómetros da fronteira com Portugal, explicando que a empresa promotora não tinha apresentado a documentação necessária para poder avançar com o projeto.

Apesar de ainda não existir nenhuma infraestrutura no local, a mina de Alameda de Gardón é um dos três planos mais avançados da empresa Barkeley, que tem um "muito vasto projeto" para Salamanca, contou à Lusa Nuno Sequeira, da direção da Quercus.