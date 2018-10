Tancos

O PSD formalizou o pedido de audição do novo ministro da Defesa sobre as circunstâncias da demissão de Rovisco Duarte de Chefe do Estado-Maior do Exército, querendo também ouvir João Gomes Cravinho sobre todo o caso de Tancos.

O PSD justifica o pedido, hoje divulgado, mas que foi entregue no parlamento na sexta-feira, com a necessidade de clarificar o processo de demissão do general Rovisco Duarte "tendo em conta a importância do mesmo para a imagem das Forças Armadas e mais concretamente para o Exército".

"Importa também perceber qual a posição que o responsável pela pasta da Defesa Nacional tem sobre o caso de Tancos tanto no plano político como no plano militar e no impacto que tem para as Forças Armadas e para a própria imagem do país junto dos seus parceiros internacionais", justificam os sociais-democratas, no requerimento assinado pelo líder parlamentar Fernando Negrão e pelos deputados Carlos Peixoto e Pedro Roque.