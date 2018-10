OE2019

O Comité Central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, reúne-se no domingo, em Lisboa, devendo confirmar um inédito quarto voto seguido favorável, na generalidade, ao Orçamento do Estado para 2019(OE2019).

Fonte comunista disse à agência Lusa que os cerca de 150 membros da estrutura estão convocados a partir das 11:00 para discutirem "a situação política e social do país" e "as tarefas do partido".

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai protagonizar a conferência de imprensa de apresentação de conclusões, ao final da tarde, na sede nacional da rua Soeiro Pereira Gomes.