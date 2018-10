Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que no ano passado houve um aumento do investimento privado no país de 9% e adiantou que na reprogramação do Portugal 2020 há mais cinco mil milhões de euros para investimento.

"No ano passado o aumento do investimento privado no país foi de 9%. Ao Estado compete criar melhores condições para que se possa investir...Hoje, chegaram quatro mil milhões de euros para que possam investir", afirmou António Costa, em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, onde inaugurou a empresa Roclayer.

O primeiro-ministro sublinhou que é necessário cada vez mais que as autarquias compreendam que, satisfeitas as necessidades básicas das populações, a grande prioridade é mobilizarem-se para o desenvolvimento económico e social.