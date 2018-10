Actualidade

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse hoje que o Governo está disponível para negociar com os guardas prisionais que hoje começaram uma greve nacional de três dias.

"O Governo negoceia na área da justiça, como em todas as áreas. O Governo tem sempre negociado com as estruturas sindicais representativas. Obviamente continuará a falar com os sindicatos do corpo da guarda prisional, como falou até agora", afirmou a governante.

Os guardas prisionais iniciaram às 0:00 de hoje uma greve de três dias e juntam-se na sexta-feira à paralisação da função pública, reivindicando questões ligadas à carreira e o cumprimento da promessa da tutela sobre revisão do estatuto profissional.