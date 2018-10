Actualidade

A unidade de estudos económicos do Banco Standard considerou hoje que a manutenção da taxa de juro diretora em Moçambique, nos 15%, é "surpreendente", uma vez que a taxa de juro real está nos 10%.

"Numa decisão surpreendente, o comité de política monetária do Banco de Moçambique deixou a sua taxas de juro de referência inalterada nos 15,0%", escrevem os analistas do departamento de estudos económicos do Standard Bank.

Na nota aos investidores, a que a Lusa teve acesso, os economistas admitem que estavam à espera "de um corte de 50 pontos-base", também porque "Moçambique tem a taxa de juro real mais elevada" entre os 16 países cobertos pela análise do banco.