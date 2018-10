Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) anunciou hoje o lançamento de um projeto de rastreio do cancro do colo do útero em casa dirigido a 800 mulheres, que não efetuam rastreio há quatro ou mais anos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquele organismo refere que "está a realizar um estudo que visa aumentar a participação no rastreio do cancro do colo do útero na região Centro, disponibilizando um método de auto-colheita".

"Este estudo, que teve início em outubro, em colaboração com a Infogene, pretende avaliar o nível de aceitação de um método alternativo, baseado na auto-colheita em casa, por parte das mulheres que, por alguma razão, não participam regularmente no programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero na região Centro", lê-se no documento.