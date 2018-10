Brasil/Eleições

O último ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo, Rui Patrício, vive no Brasil há mais de 40 anos e disse à Lusa que irá votar em Bolsonaro na segunda volta das presidenciais, embora rejeite comparações entre o candidato e Salazar.

Depois do 25 de Abril, Rui Patrício escolheu a cidade do Rio de Janeiro como local de exílio mas as memórias que tem de António de Oliveira Salazar são bem nítidas, ao ponto de não conseguir traçar semelhanças entre o antigo chefe de Estado português e o atual candidato da extrema-direita à Presidência da República brasileira Jair Bolsonaro.

A comparação foi feita por Fernando Haddad, candidato do Partidos dos Trabalhadores (PT), opositor de Bolsonaro na segunda volta das eleições de domingo, mas, em entrevista à agência Lusa, Rui Patrício recusa qualquer paralelo.