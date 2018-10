Brasil/Eleições

A neta do último ministro dos Negócios Estrangeiros português do Estado Novo, Mariana Patrício, é hoje uma jovem ativista brasileira que diz que o Brasil é um dos países mais machistas do mundo, uma situação que se irá agravar, caso Bolsonaro vença as eleições de domingo.

Feminista assumida, desde cedo que Mariana usa a sua voz como forma de luta e protesto pelas causas que mais lhe tocam e, neste momento, são as eleições presidenciais que movem os seus esforços. Nascida no Brasil, a neta de Rui Patrício disse que as mulheres continuam a ser o segmento populacional mais prejudicado da sociedade brasileira e que essa tendência só tende a agravar-se com o panorama político atual.

"Na pirâmide social (brasileira), as mulheres negras estão abaixo dos homens negros, abaixo das mulheres brancas e abaixo dos homens brancos. As mulheres brancas também recebem menos do que os homens brancos. Além disso, as mulheres têm ainda o problema da dupla jornada, onde têm de cuidar da casa, quando chegam do trabalho. É uma desigualdade social associada à desigualdade de género", assegurou Mariana.