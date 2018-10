Brasil/Eleições

A polarização política no Brasil está a partir ideologicamente a sociedade e as famílias, como é o caso da do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo Rui Patrício, em que as gerações se dividem entre Haddad e Bolsonaro.

A menos de uma semana de os brasileiros elegerem o seu próximo Presidente da República, numa disputa entre a esquerda com Fernando Haddad e a extrema-direita com Jair Bolsonaro, Inês Patrício discorda do posicionamento político do seu pai e último ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Patrício.

A professora universitária, que aos 18 anos se mudou para o Brasil com a sua família, tem tido um papel ativo na campanha por Fernando Haddad, pois vê nele a possibilidade de o país enveredar pelo caminho da educação, como forma de diminuir as desigualdades sociais no Brasil.