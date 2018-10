Khashoggi

A Alta Representante da União Europeia para a Política Externa disse hoje no Parlamento Europeu que "as explicações dadas até agora pelas autoridades sauditas" sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi "deixam muitas dúvidas e perguntas por responder".

Num debate no hemiciclo de Estrasburgo sobre o assassinato de Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul, Federica Mogherini apontou que "a confirmação da sua morte" pelas autoridades de Riade "é um primeiro passo para a verdade e responsabilização", mas insistiu que "há muitos detalhes em falta sobre o sucedido" em 02 de outubro.

A Alta Representante da UE para a Política Externa garantiu que a União Europeia não vai limitar-se a "esperar" por clarificações, fazendo depender a sua posição da forma como Riade gerir a investigação.