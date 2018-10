Actualidade

As Nações Unidas consideraram hoje que Cabo Verde está "acima da média" africana nos progressos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas pediu empenho de todos para o país atingir todos as metas definidas até 2030.

As considerações foram feitas à imprensa, na cidade da Praia, pela coordenadora residente da Organização das Nações Unidas (ONU) em Cabo Verde, Ana Patrícia Graça, durante o lançamento de uma campanha nacional de promoção dos ODS e da Agenda 2030.

A coordenadora disse que, tanto no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como no ranking dos ODS, Cabo Verde está "acima da média" africana e é o quinto país do continente em termos de progressos para esses objetivos, não obstante estar mais avançado em alguns objetivos do que outros.