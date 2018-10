LC

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, avisou hoje para os perigos que encerra o Lokomotiv de Moscovo, desvalorizando a estatística e momento atual em véspera do encontro do grupo D da Liga dos Campeões de futebol.

"Isto de entrar em campo e pensar que pode existir algum conforto é errado. É um desafio importante para eles, pode reabrir-lhes o objetivo de passagem aos 'oitavos'. A nós não tem de nos deixar confortáveis, mas mais alerta, atentos e mais vivos no jogo, pois só assim levaremos um resultado positivo, que passa pelos três pontos da vitória", disse.

Com duas rondas disputadas, o FC Porto e os alemães do Schalke 04 lideram a 'poule' com quatro pontos, seguidos dos turcos do Galatasaray com três, enquanto o Lokomotiv ainda não pontuou.