Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou hoje que, de acordo com "dados provisórios" do Instituto Nacional de Estatística (INE), a região fechou 2017 com mais de quatro mil milhões de euros de riqueza gerada.

"Dados provisórios do INE dão conta de que, pela primeira vez, em 2017, teremos, em termos de riqueza produzida na nossa região, ultrapassado a barreira dos quatro mil milhões de euros", valorizou hoje o chefe do Governo dos Açores e também presidente do PS/Açores.

Vasco Cordeiro falava em Ponta Delgada no arranque de jornadas parlamentares do partido em torno da anteproposta de Plano e Orçamento para 2019 da região.