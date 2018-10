Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 1,72% para 4.932,55 pontos no índice PSI20, acompanhando as descidas acentuadas das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só duas encerraram em terreno positivo: a Jerónimo Martins (+1,33%) e a Sonae Capital (+0,73%). A Ramada Investimentos liderou as descidas pelo segundo dia consecutivo (-8,6%).

No resto da Europa, Frankfurt recuou 2,17%, Paris perdeu 1,69%, Londres baixou 1,24%, Madrid desceu 0,91% e Milão caiu 0,86%.