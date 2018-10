Actualidade

A Bélgica está interessada em desenvolver parcerias entre empresas belgas e portuguesas com projetos em África, afirmou hoje em Lisboa o ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Didier Reynders.

"Propus [...] que as empresas portuguesas e belgas que trabalham em África partilhem conhecimento ou trabalhem mesmo juntas no mercado africano", disse o ministro belga numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo português, Augusto Santos Silva.

Didier Reynders manifestou o interesse da Bélgica em aderir, como país observador, à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), para "trabalhar em conjunto" com Portugal "em relação a África e à América Latina".