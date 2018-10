Brasil/ Eleições

A professora da Universidade de Brasília, Cláudia Maia, defendeu hoje, em Lisboa, que se o candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro vencer as presidenciais de 28 de outubro, o Brasil será "um país militarizado".

Cláudia Maia, que é também historiadora, trabalhando diretamente com a história das mulheres e o estudo do género, falou à Lusa à margem da participação na conferência com o tema "Conservadorismo e Ideologia de Género no Brasil de Hoje", que decorre esta terça-feira na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

"Creio que fica muito evidente, quando ele [Jair Bolsonaro] diz que um ministro da Educação vai ser um militar, que um ministro da Segurança vai ser militar, que 'um vice' vai ser um militar", que o Brasil "será um país militarizado".