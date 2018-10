Mau tempo

A Câmara da Figueira da Foz defendeu hoje que o momento atual, subsequente à tempestade Leslie, é "uma grande oportunidade" para fazer o reordenamento florestal da serra da Boa Viagem, espaço natural cujo núcleo central foi destruído pela intempérie.

"Esta será uma grande oportunidade para fazer o reordenamento da serra. Tal e qual como há 100 anos alguém teve a capacidade e a visão de reprogramar e reorganizar todo este espaço, este é o momento de pensar de forma organizada o que poderemos deixar para as próximas décadas e para as próximas gerações em termos de património natural na Figueira da Foz", disse Miguel Pereira, vereador com o pelouro florestal.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao parque florestal, na sequência da destruição provocada pela tempestade Leslie, Miguel Pereira manifestou-se "desolado" pelo "prejuízo grande" ali registado - com cerca de duas centenas de pinheiros, eucaliptos e cedros centenários destruídos - frisando que, além de material, o prejuízo é "sentimental" para a população da Figueira da Foz.