Mau Tempo

Wipeout Beat, D30 e Victor Torpedo, entre outros nomes, atuam no Teatrão, em Coimbra, em 17 de novembro, num concerto solidário para apoiar o festival Gliding Barnacles, cujas instalações, na Figueira da Foz, foram afetadas pela tempestade Leslie.

O festival, que junta surf, música, gastronomia e artes plásticas, na Praia do Cabedelo, sofreu grandes danos devido à passagem da tempestade Leslie, que destruiu o telhado das suas instalações e afetou salas e diversos equipamentos, nomeadamente 26 pranchas 'longboard' que tinham sido criadas por artesãos na edição deste ano do festival.

Com o intuito de ajudar o Gliding Barnacles a recuperar dos prejuízos, o músico Victor Torpedo (The Parkinsons) decidiu juntar várias bandas amigas do festival, a maioria de Coimbra, num concerto solidário que intitulou de "Cabedelo Calling".