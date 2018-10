Actualidade

O deputado do PAN - Pessoas Animais Natureza, André Silva, considera que existe em Cabo Verde um consenso para a necessidade de ser dado "um passo ético" contra o abate de cães errantes e uma maior proteção dos animais marinhos.

Em entrevista à agência Lusa na cidade da Praia, onde se encontra desde sexta-feira a convite do Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis (MCCR), com o alto patrocínio da Assembleia Nacional de Cabo Verde, o deputado português fez um balanço positivo dos vários encontros que teve, num país onde o número de cães errantes atinge os 10 mil.

"Falta uma legislação que confira responsabilização aos cidadãos que não cuidam dos seus animais, mas também que atribua responsabilidades aos municípios que devem adotar uma nova política de não abate e de esterilização e, com isso, acompanhar ao nível do orçamento do Estado algumas verbas para essa capitação", disse.