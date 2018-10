Actualidade

O Governo da República Centro-Africana procederá, antes do final do ano, ao desarmamento de vários grupos armados no oeste do país, anunciou hoje o Conselheiro de Segurança das Nações Unidas (ONU) naquele país.

"Desde a criação da Minusca (força de manutenção da paz) em 2014, temos feito muitos progressos nos esforços para extinguir as chamas do devastador conflito intercomunitário em que a República Centro-Africana foi engolida", sublinhou aquele responsável da ONU.

Onanga-Anyanga referiu que "um processo de paz foi seriamente iniciado sob os auspícios da Iniciativa Africana para a Paz e a Reconciliação na República Centro-Africana", acrescentando que esses progressos realizados permitem estabelecer "as bases para a construção de uma paz duradoura".