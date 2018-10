Actualidade

A pianista norte-americana Carla Bley, de 82 anos, cancelou os concertos marcados para este fim de semana no festival Jazz ao Centro, em Coimbra, e no SeixalJazz, no Seixal, por motivos de saúde.

As equipas dos dois festivais anunciaram hoje o cancelamento dos concertos do trio de Carla Bley, previstos para sexta-feira, no Convento São Francisco, em Coimbra, e no sábado, no Fórum Cultural do Seixal.

Numa nota de imprensa, a Câmara Municipal de Coimbra e o Jazz ao Centro Clube (JACC), entidades organizadoras do festival, referiram que foram "informadas pelo agente, esta manhã, de que a artista adoeceu durante a digressão pela Alemanha".