Actualidade

Três pessoas foram detidas no fim de semana no aeroporto de Lisboa por suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes, tendo sido também apreendida elevada quantidade de cocaína, divulgou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em colaboração com os serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no Aeroporto de Lisboa, deteve três cidadãos estrangeiros com idades compreendidas entre os 21 e os 36 anos.

"As primeiras duas detenções ocorreram após a deteção, por parte da AT, de dois dos indivíduos que haviam chegado ao Aeroporto Internacional de Lisboa provenientes de um país da América Latina que transportavam elevada quantidade de cocaína dissimulada em fundos falsos de duas malas de viagem", é referido.